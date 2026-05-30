El PP de Catalunya demana controls a totes les aules de les PAU per evitar fraus amb IA

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -
El PP de Catalunya ha registrat una proposta de resolució al Parlament per demanar al Govern que implanti sistemes de detecció de dispositius electrònics a totes les aules on es facin les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), amb l'objectiu d'evitar possibles fraus amb IA durant els exàmens, segons han informat aquest dissabte en un comunicat.
La diputada del PP al Parlament Míriam Casanova ha defensat que la mesura busca garantir la igualtat d'oportunitats entre els estudiants, així com preservar l'objectivitat de les proves i la confiança en el sistema d'avaluació basat en el mèrit i l'esforç.
Segons els populars, l'ús de telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars ocults, ulleres intel·ligents o calculadores amb connexió ha augmentat les possibilitats de fer tramples als exàmens, una situació que, asseguren, es veu agreujada per l'ús d'eines d'intel·ligència artificial.
El partit ha assenyalat que el Departament d'Investigació i Universitats de la Generalitat ha plantejat la possibilitat de realitzar controls aleatoris durant la propera convocatòria, però considera que aquesta fórmula és insuficient i reclama un protocol específic que s'apliqui en tots els espais.
El PP de Catalunya també proposa informar als centres educatius i a l'alumnat sobre la prohibició d'accedir a les aules amb dispositius que puguin facilitar el frau.