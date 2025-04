El PP català veu "normal" que Mazón inauguri el congrés del PPE i no tem possibles protestes

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha considerat "lògic" que el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, inauguri el congrés que els populars europeus celebraran aquesta setmana a València, i no tem que hi hagi possibles protestes.

"És el més normal i natural del món. Que les persones es puguin manifestar no ens pot incomodar, forma part de la seva llibertat. Evidentment no ens agrada, però no ho podem ni volem evitar", ha recalcat aquest dilluns en una roda de premsa.

Per Rodríguez, la prioritat de Mazón és la reconstrucció dels fets després de la dana, raó per la qual defensa que "dona la cara a diferència del president del Govern central, Pedro Sánchez, que se'n va corrents i s'amaga perquè no se'l pugui criticar gens".

Després d'explicar que unes 20 persones del PP català aniran al conclave, ha reivindicat la importància que Dolors Montserrat assumeixi la secretaria general del PP europeu.

"És un reconeixement important que una persona del PP català assumeixi la segona més alta responsabilitat de la matriu principal del PP, com és el PP europeu. La representativitat del PP català en el conjunt del PP europeu serà més que visible", ha celebrat.