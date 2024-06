El PP català tria Juan Fernández com a portaveu del seu grup al Parlament

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El PP català ha ratificat aquest dimecres el diputat Juan Fernández com el portaveu del seu grup al Parlament, a proposta del president del grup, Alejandro Fernández, en una legislatura en la qual els populars multipliquen els seus escons a la cambra catalana dels 3 als 15 diputats.

Els portaveus adjunts del grup seran Lorena Roldán i Manu Reyes, complint amb els criteris d'equilibri territorial, experiència i renovació de cara a la nova etapa de la formació al Parlament, ha informat el PP català en un comunicat.

La formació ha remarcat que les funcions dels diputats no passaran únicament per complir amb les seves obligacions parlamentàries, sinó que "dedicaran gran part del temps a desenvolupar la seva tasca al territori, escoltant els problemes reals dels catalans, per traslladar-los i buscar-hi solucions".