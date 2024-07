El PP tem que el PSC s'"abraci"amb l'independentisme i els deixi sense senador

Assegura que arribaran "on calgui per frenar" la reforma del Reglament del Parlament

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha afirmat aquest dijous que temen que el PSC "s'abraci" amb l'independentisme i els deixi sense senador autonòmic malgrat que són la quarta força de la cambra, amb 15 diputats.

Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana, en la qual ha explicat que el PP no té cap proposta damunt la taula però sí que tenen la sospita que el PSC es pot aliar amb les forces independentistes.

Per ell, només cal veure quina és la configuració de la Mesa del Parlament per veure quines intencions pot tenir el PSC, i augura que "Illa i el PSC demostraran qui són els seus socis preferents, que són els partits independentistes".

NO AMPLIAR "EL CORDÓ SANITARI"

Per això, ha instat els socialistes a no unir-se als independentistes per "ampliar el cordó sanitari" al PP català, i els ha demanat no optar per la variant Imperiali --una variant de la llei d'Hondt-- per al repartiment, amb la qual sortirien guanyant el PSC, Junts i ERC.

Sobre aquesta opció, Fernández ha insistit que no torni el Pacte del Tinell que "va fer tant mal a la societat catalana i a la democràcia", en referència a l'acord rubricat el 2003 i germen del govern tripartit format pel PSC, ERC i ICV-EUiA amb Pasqual Maragall al capdavant.

ESGOTAR TOTES LES VIES

En relació amb la decisió del PP català de portar la reforma del Reglament del Parlament impulsada pel PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que va avançar Europa Press, Fernández ha dit que esgotaran totes les vies perquè no s'aprovi.

Ha dit que, tot i que l'informe del CGE no sigui vinculant, recorreran a "totes les vies polítiques i jurídiques perquè no es retallin els drets democràtics" al Parlament.

La proposta del PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP vol ampliar els supòsits de delegació del vot i incorpora, per primera vegada, el vot telemàtic en el Reglament del Parlament, cosa que els populars rebutgen.

Confien que el CGE sigui "responsable i conseqüent" respecte al plantejament d'aquesta modificació que facilitaria la votació telemàtica de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a revalidar el càrrec, Carles Puigdemont, i de l'exconseller i diputat de Junts Lluís Puig, que són a l'estranger en espera que se'ls apliqui la llei d'amnistia.