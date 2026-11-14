El PP català respon amb el lema 'Si tu no hi vas, la màfia segueix' al cartell del PSC

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El PP català ha replicat aquest dissabte amb el lema 'Si tú no vas, la mafia sigue' al cartell del PSC 'Si tu hi no vas, ells manen' en què els socialistes demanen el vot advertint que la falta de mobilització de l'esquerra pot dur a un govern de la dreta.
Repliquen així via X el cartell del PSC: una imatge del candidat popular, Alberto Núñez Feijóo, i el de VOX, Santiago Abascal, al costat dels presidents Donald Trump (Estats Units), Vladímir Putin (Rússia), Benjamin Netanyahu (Israel) i Javier Milei (Argentina).
Els populars publiquen un muntatge similar al cartell socialista però amb les fotografies del president del Govern espanyol i candidat, Pedro Sánchez; l'exministre de Transports José Luis Ábalos, l'ex-secretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i els exmilitants socialistes Koldo García i Leire Díez.
"Esperem que no us molesti. No ens envieu a Los Rochos", ha escrit el PP català per acompanyar la imatge, en referència al clan familiar dedicat al narcotràfic i al crim organitzat la base del qual era al barri Cerro de Reyes de Badajoz.
El PSC ha recuperat i adaptat a aquestes eleccions generals el seu lema històric 'Si tu hi no vas, ells tornen' per cridar a la mobilització: ha desplegat el cartell publicitari a Terrassa (Barcelona) i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha penjat a 'X' una foto del cartell en què el partit demana el vot per evitar que Feijóo i Abascal governin.
CARES EN BLANC I NEGRE
En la imatge difosa pels socialistes, es veuen en blanc i negre les cares, d'esquerra a dreta, de Milei, Feijóo, Abascal, Trump, Putin i Netanyahu, i en la part superior el missatge 'Si tu no hi vas, ells manen'.
En vermell, en la parte inferior, el missatge és 'El 29N vota democràcia. Vota PSC'.
Aquest cartell es desplegarà a diversos punts de Catalunya, han informat fonts del partit a Europa Press.
ALERTA DE LA "INTERNACIONAL ULTRADRETANA"
El PSOE ha situat entre els seus missatges de campanya que un govern de PP i Vox implicaria que les decisions en política internacional no es prendrien des d'Espanya, sinó que estarien en línia amb la "internacional ultradretana".
El 'Si tu hi no vas, ells tornen' és un lema que els socialistes van començar a utilitzar en les generals de 2008, en un muntatge amb imatges de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana i Ángel Acebes amb vestit i corbata negres, emulant l'estil de la pel·lícula de Quentin Tarantino 'Reservoir Dogs'.