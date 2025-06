El PP català reclama explicacions a Illa sobre el cas Santos Cerdán: "Qui calla atorga"

Juan Fernández demana el suport d'altres grups per alterar l'ordre del dia del ple

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha insistit aquest dimecres a demanar explicacions al president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre una possible implicació i la seva aparició en l'informe de l'UCO sobre el cas Santos Cerdán: "Qui calla atorga".

"Estem davant la punta de l'iceberg de tota aquesta trama torrentiana. Crec que hi ha moltes dades que encara queden per saber. Però és evident que si el president Illa calla tant és perquè té alguna cosa a amagar", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra catalana.

Així, demanaran alterar l'ordre del dia en el ple d'aquesta setmana per demanar la compareixença del president de la Generalitat, per a la qual cosa necessiten el suport d'altres grups, els quals avisa: "No votar a favor d'aquesta compareixença, no votar a favor de la transparència al Parlament, és ser còmplice de qui calla".

Per això, els ha instat a aprofitar aquesta "oportunitat" perquè Illa doni explicacions al Parlament sobre el cas Santos Cerdán, els àudios confiscats i sobre la situació política a Espanya.

"Aquesta trama de corrupció està fora de qualsevol precedent en la democràcia espanyola. Tenim un president del Govern central amb tot el seu entorn proper, família, germà, dona i els seus últims números dos del partit, Santos Cerdán i Ábalos, implicats en casos de corrupció", ha resolt.