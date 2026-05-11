El PP català rebutja demanar dimissions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha rebutjat aquest dilluns demanar dimissions per la infiltració dels agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona.
"Els Mossos han de fer la seva feina i l'han de fer, en la mesura del possible, bé. No tenim res més a dir sobre això. Que facin la seva feina i que la facin bé. I per fer la seva feina tampoc no demanarem la dimissió de ningú", ha recalcat en una roda de premsa.
A diferència d'ERC, els Comuns i la CUP, que han demanat la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, Rodríguez ha justificat l'actuació perquè els agents "tenen els seus mecanismes per fer la seva feina, prevenir i anticipar-se a possibles aldarulls".
VAGUES EDUCATIVES
Sobre que dimarts tingui lloc la primera de les vagues d'aquest mes de maig convocades pel sector educatiu, Rodríguez ha assenyalat que al Govern "se li acumulen els problemes".
"Tenim un govern que s'està assemblant molt al de Pedro Sánchez. Més que governar, intenta mantenir-se al govern i anar passant els dies, però els problemes van creixent. I això no resol absolutament res", ha resolt.