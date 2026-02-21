El PP català portarà la "absolutament inacceptable" limitació de les compres especulatives al TC

David Zorrakino - Europa Press
TARRAGONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha anunciat que la seva formació portarà la "absolutament inacceptable" limitació de les compres especulatives, acordada pel Govern i els Comuns per als pressupostos, al Tribunal Constitucional (TC).
En declaracions aquest divendres a Valls junt amb la líder popular a Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha assenyalat que la mesura és un "atac inacceptable a la propietat privada" de la gent humil, exemple de la política d'habitatge impulsat pel Partit Socialista.
"Estan destruint el mercat de l'habitatge, a Catalunya i a Espanya, estan destruint les esperances de milions de joves que mai en la història recent del nostre país s'havien trobat amb la impossibilitat tan bestial d'adquirir un habitatge", ha sostingut Fernández.
Respecte a la negociació dels pressupostos de la Generalitat després que aquest dissabte el líder d'ERC, Oriol Junqueras, hagi afirmat que no es donen les condicions per seguir-la, el popular ha titllat de "trileros" tant al dirigent republicà com al president del Govern, Pedro Sánchez.
"S'enganyen entre ells i enganyen a la ciutadania. Ho van fer durant el procés, ho estan fent amb el finançament i ho fan amb tot. Ni ells es creuen el que estan negociant perquè saben que és mentida", ha defensat el popular.