El PP català demana "cessaments o dimissions" al Govern després de paralitzar l'adjudicació de docents

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP al Parlament Eva García ha reclamat aquest divendres "cessaments o dimissions" al Govern per la paralització del procediment d'adjudicació de places de docents i professors de cara al curs vinent.

"La paralització de les adjudicacions de places docents per al curs vinent és un escàndol de dimensions descomunals i algú hi ha de respondre, no caben excuses", ha subratllat en un comunicat.

Segons García, sembla "que hi ha interins nomenats per davant de funcionaris, docents que van quedar fora del bombo de sorteig i ordres de preferència alterades, la qual cosa és un autèntic desastre que pot afectar més de 45.000 docents si queda tot el procés invalidat".