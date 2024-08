El PP català critica que PSOE i PSC han acordat amb ERC "la independència fiscal de Catalunya"

BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha criticat que el PSOE i el PSC hagin acordat amb ERC "la independència fiscal de Catalunya" i ha retret als socialistes que en utilitzar altres termes busquen confondre a la ciutadania, en les seves paraules.

Ha assenyalat que aquesta és una pràctica habitual del PSOE per mantenir-se en el poder: "Tant el president del Govern central com Salvador Illa han demostrat que no els importa dur a terme mesures pròpies de la corrupció política i econòmica amb aquest propòsit", apunta en un comunicat d'aquest dijous.

D'aquesta manera, el PP de Catalunya s'ha referit a les declaracions d'aquest dimecres de la vice-presidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va defensar l'acord subscrit entre PSC i ERC, però va descartar que fos un concert autonòmic ni "una reforma a l'ús del sistema de finançament" autonòmic.

Per a Fernández, la reforma del sistema crearia desigualtats entre espanyols, per la qual cosa el Govern central s'ha vist obligat a "maquillar de forma pueril" les seves paraules, i també ha carregat contra ERC per formar part del teatre en amenaçar al PSOE amb retirar-los el seu suport si no compleixen els pactes.

El portaveu popular ha augurat que els socialistes "s'acabaran ofegant en les seves pròpies mentides" i ha assegurat que si el PP governa revertirà aquesta situació amb màxima contundència, textualment.