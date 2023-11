El PP català critica el "govern de Sánchez i Puigdemont" i que Bolaños hagi de gestionar l'amnistia

Reyes veu el PSC com el castigat en el repartiment: "S'ha endut els premis menors"

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El president provincial del PP a Barcelona, Manu Reyes, ha criticat aquest dilluns el nou "govern de (Pedro) Sánchez i (Carles) Puigdemont" de 22 ministeris, i que Félix Bolaños ara també assumeixi el Ministeri de Justícia, per la qual cosa consideren que serà l'encarregat de gestionar la llei d'amnistia.

"Ens sorprèn que Bolaños sigui la persona encarregada de vetllar per aquesta llei d'amnistia, que no compartim, i que hagi estat el preu a pagar, exigit per Puigdemont, per donar els seus vots", ha destacat en una roda de premsa acompanyat pel diputat del partit al Congrés, Nacho Martín Blanco.

Per Reyes, la composició del Govern central "més aviat sembla el sorteig de Nadal amb els 22 nous agraciats, i la grossa se l'ha endut el lleial escuder de Pedro Sánchez, Félix Bolaños".

Després de criticar que Sánchez no ha reduït el nombre de ministeris, creu que al nou organigrama li falta "una baula, la de Puigdemont, que estarà per sobre de Pedro Sánchez i li dictarà què ha de fer durant els pròxims quatre anys".

"No sabem si les sessions de control es traslladaran a Waterloo o es continuaran fent al Congrés", ha ironitzat el dirigent popular, que ha afegit que el PSC ha estat l'actor castigat en el repartiment dels ministeris.

I és que, a més de perdre la presidència del Congrés, ha passat de tenir dos representants a un en el nou govern: "S'ha endut els premis menors. Així paga Sánchez al PSC la feina feta", ha apuntat Reyes, després de constatar que Podem s'ha quedat sense ministeris.

ÓSCAR PUENTE

Sobre el nou ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, Martín Blanco l'ha acusat de dedicar-se "a agitar les baixes passions, a la confrontació gratuïta i a fer una política basada en l'insult, el menyspreu i l'agressivitat parlamentària".

En la seva opinió, Puente és "capaç d'anteposar" l'interès del seu partit o el del seu líder a l'interès general d'Espanya, per la qual cosa no espera que la seva gestió tingui grans èxits, tampoc amb Rodalies.

INVESTIDURA

Després de la investidura de Sánchez, Martín Blanco ha acusat el president del Govern central de tenir un compromís "molt lleuger" amb la unitat d'Espanya i ha aventurat una legislatura difícil, inestable i insegura en termes jurídics, la qual cosa considera que tindrà conseqüències en termes de convivència i desenvolupament econòmic.

"No és un govern socialista per a Espanya, és un govern contra Espanya", ha sostingut el diputat del PP, després de constatar que la majoria de les formacions que han donat suport a Sánchez són independentistes.

PUIGDEMONT: "PERSONATGE SINISTRE"

És més, considera que Sánchez ha pactat "amb un personatge sinistre, ultranacionalista i d'extrema dreta", en referència a Puigdemont.

"Si la gran preocupació del govern i de l'espantall que continuaran alimentant és compte que ve l'extrema dreta, no senyor Sánchez. Vostè ja ha ficat l'ultranacionalisme més ranci, caspòs i reaccionari d'Europa en el seu govern", ha afirmat.