El PP català celebra "l'aposta pels valors d'Europa" a Hongria amb la victòria de Magyar

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha celebrat que "Hongria torni a l'aposta pels valors d'Europa" després de la victòria del partit Tisza-Partit del Respecte i la Llibertat, que lidera el conservador Péter Magyar, i que ha relegat el Fidesz-Unió Cívica Hongaresa de Viktor Orbán a la segona força.
"Per primera vegada en molt temps i sense que serveixi gaire de precedent, coincidim plenament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha expressat la seva alegria perquè Hongria torna a l'aposta pels valors d'Europa", ha dit en una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns.
En aquest sentit, ha remarcat que Tisza és un partit que pertany al Partit Popular Europeu i ha afegit: Recordar al president Salvador Illa que el resultat del Partit Socialista en aquestes eleccions ha estat de zero escons".