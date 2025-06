El PP català avisa Junts i ERC del risc de semblar "còmplices" del govern de Sánchez

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha avisat aquest divendres Junts i ERC del risc de semblar "còmplices" del govern de Pedro Sánchez a la llum dels esdeveniments.

"A nosaltres ens incomodaria molt que se'ns associés a aquestes pràctiques, que més que socis poguéssim semblar còmplices del que està passant i difícilment mantindríem el suport a un govern d'aquestes característiques", ha subratllat en una roda de premsa.

Per això, ha instat Junts i ERC a replantejar-se si volen "mantenir el suport a un govern d'aquestes característiques, que ja no s'aguanta per enlloc".