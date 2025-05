El PP català acusa Illa d'abonar l'"autoritarisme lingüístic" pel Pacte per la Llengua

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha acusat aquest dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'abonar l'"autoritarisme lingüístic" després que el Govern hagi signat amb el PSC, ERC, els Comuns i entitats de la societat civil el Pacte Nacional per la Llengua.

"Avui és la demostració que Catalunya no ha començat una nova etapa. El PSC ha deixat de ser un partit polític, ara és un instrument de Pedro Sánchez al servei de l'independentisme", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra catalana.

És més, li retreu haver abandonat "el constitucionalisme de la pitjor manera que podia fer, que és abonant l'autoritarisme lingüístic que impera a Catalunya durant els últims anys" i al qual atribueix gran part de la responsabilitat de la situació de la llengua.

Per Fernández, en el Pacte Nacional per la Llengua no es defensa el català i sí que es "segresta la llengua catalana per convertir-la en un instrument de poder al servei del separatisme".

També ha lamentat que el pacte promogui clàusules de contractació pública que "imposaran com a condició el coneixement del català" per poder optar a adjudicacions de la Generalitat.

"El que volen és estendre i ampliar aquesta imposició, aquesta dictadura lingüística a l'empresa privada i a l'administració en general", ha criticat.