El PP avisa que la sentència del TJUE no és sobre tota la llei d'amnistia i no tanca el debat

Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El PP ha recordat que la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia "no dicta una sentència sobre tota la llei" perquè "se circumscrivia a una anàlisi molt concreta" i per tant "no n'examina la constitucionalitat, ni l'oportunitat política".
Així, fonts populars sostenen que la sentència europea "resol únicament els dubtes concrets sobre determinats aspectes del dret de la Unió que li han plantejat els tribunals espanyols, per la qual cosa ara seran aquests tribunals els que l'aplicaran d'acord amb aquesta resolució".
Pel partit d'Alberto Núñez Feijóo és "un pas més d'un llarg procés judicial", tot i que asseguren que el Govern central "intentarà presentar aquesta sentència com la fi del debat". "S'equivoquen. El debat no ha estat mai només jurídic. El debat és si un president pot negociar privilegis penals a canvi d'una majoria parlamentària. I la nostra resposta continua sent no", ha criticat.
En aquest sentit, incideixen que "cap president ha de canviar poder per impunitat i encara menys fer-ho contra la voluntat dels espanyols". "És el que va fer Pedro Sánchez. Això sempre serà moralment inacceptable", han censurat.
Sobre els líders de les formacions independentistes, destaquen que "cap decisió absol la gravíssima irresponsabilitat que va cometre el separatisme" i recorden que aquesta resolució no elimina la seva responsabilitat política.