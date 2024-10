El PP avisa Sánchez que utilitzar RTVE no servirà per "tapar la seva corrupció"

La vicepresidenta diu que amb Air Europa "no hi ha cas"

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha demanat aquest dimecres al president del Govern central, Pedro Sánchez, que "tregui les mans" d'institucions com RTVE, ja que considera que "utilitzar-les" no servirà per "tapar la seva corrupció" perquè, segons ha dit, "a hores d'ara ja res salvarà" l'executiu.

En la rèplica durant la sessió de control al Govern central del Congrés, la vicepresidenta de l'executiu, María Jesús Montero, no s'ha referit a aquest decret sobre RTVE però ha subratllat que és el PP qui "no té respecte per la institucionalitat" com ho demostra, a parer seu, la plantada de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al president espanyol a La Moncloa.

"No tenen respecte a la institucionalitat fins al punt que una presidenta de la Comunitat de Madrid es nega a assistir, en un fet sense precedents, a una cita amb el president. Insubmissió institucional la que vostès practiquen amb la Fiscalia, amb el Tribunal Constitucional, ara amb la presidència del Govern central. Respectin les institucions, la democràcia i el govern legítim", ha demandat Montero al PP.

GAMARRA: "11 MINISTERIS ESQUITXATS PER LA CORRUPCIÓ"

Gamarra ha afirmat que els espanyols "pateixen" les conseqüències del "desgovern" de Sánchez, amb "l'habitatge més inaccessible que mai, els trens un autèntic caos i el cistell de la compra que continua pujant".

A més, ha recalcat que "també pateixen la deterioració de la democràcia que vostès estan provocant". "Treguin les mans de RTVE, de la Fiscalia General, de l'Advocacia de l'Estat, deixin d'utilitzar les institucions per tapar la seva corrupció. Ara ja res els salvarà", ha dit.

A continuació, Gamarra ha assegurat que "un dels llegats més perversos" del govern de Sánchez serà "la normalització de l'anòmal". "Ni la política de seguretat hauria de ser entregada a Bildu, ni els pressupostos generals de l'Estat haurien de ser intercanviats per presos terroristes, ni un fiscal general imputat hauria de ser defensat, ni la corrupció generalitzada hauria de ser assumida", ha assenyalat.

Així, ha recalcat que el Govern central "té en aquests moments 11 ministeris esquitxats per corrupció, un dels quals el Ministeri d'Hisenda", i ha citat el rescat d'Air Europa en assegurar que la SEPI el va finançar "en unes circumstàncies altament sospitoses".

MONTERO ACUSA EL PP DE PRACTICAR "POLÍTIQUES ESCOMBRARIA"

Per això, Gamarra ha demanat a Montero aclarir si pot "garantir la neteja del rescat d'Air Europa" i li ha dit que el seu "silenci la delata". "Serà aquest el motiu pel qual vostè està tan nerviosa pel misteriós contingut del 'pendrive' del senyor Ábalos?, ha interpel·lat.

En la rèplica, Montero ha presumit que l'FMI elevi les previsions de creixement per a Espanya i ha retret al PP que no vulgui parlar dels problemes "quotidians" que preocupen els ciutadans i es dediqui a practicar "la política del fang i polítiques escombraria".

"Per molt que vostès vociferin, Espanya va bé, l'economia té un dinamisme com mai s'havia conegut i vostès expressen una absoluta frustració perquè no tenen projecte polític per a aquest país", ha proclamat, per després concloure que el Govern central ha actuat amb "contundència, transparència i amb col·laboració amb la justícia".