El PP avisa Sánchez després que Aragonés ha demanat el referèndum: "L'independentisme no en té mai prou"

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular ha advertit aquest dilluns al cap de l'Executiu central en funcions, Pedro Sánchez, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat el referèndum, que l'independentisme "no en té mai prou" i ha recalcat que "no pararan" fins a acabar amb el model territorial.

En el seu missatge institucional amb motiu de la Diada que se celebra aquest 11 de setembre, Aragonès ha afirmat que "l'amnistia, per si sola, no resol el conflicte de sobirania amb l'Estat" i que aquest conflicte existirà fins que Catalunya tingui un referèndum. Segons ha dit, Catalunya vol votar sobre la independència i l'amnistia és "el començament".

El sotssecretari d'Organització del PP, Miguel Tellado, ha assenyalat que l'"independentisme no en té mai prou". "S'enganya qui cregui que una amnistia o fins i tot un referèndum d'autodeterminació els acontentarà", ha avisat.

Tellado ha assegurat --en un missatge a la xarxa social X, abans Twitter-- que "no pararan fins a acabar efectivament amb el nostre model territorial i independitzar els seus territoris, vulguin els seus ciutadans o no".

Per la seva banda, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, també s'ha fet ressò d'aquest missatge d'Aragonès i ha indicat que el president del Govern central "no ignora cap on porten els indults" i "tot i això, continua negociant".