El PP avisa el Govern que portarà la llei de la compra especulativa al TC si segueix la seva tramitació

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha advertit aquest dimarts al Govern que portaran al Tribunal Constitucional (TC) la llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatge si ignora el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) i segueix amb la tramitació de la norma.
En un comunicat, Roldán ha celebrat que l'òrgan ha donat la raó al PP després d'un dictamen no vinculant que conclou que el text vulnera drets com el de la propietat privada: "Ha desmuntat de dalt a baix aquesta llei comunista", ha afirmat la diputada.
El PP ha sostingut que el CGE ha acreditat que la llei, impulsada pels Comuns en acord amb el Govern, "és un nyap que va néixer vulnerant drets fonamentals, envaint competències i atacant principis bàsics" de l'Estat de dret.
"COMUNISME PUR I DUR"
Roldán ha acusat també a Comuns i Govern de "haver pretès disfressar d'urbanisme el que en realitat era comunisme pur i dur en regular excessivament el dret civil i la propietat privada".
"És una norma que ni en la forma ni en el fons resisteixen la mínima anàlisi jurídica, i així ho venim advertint des del principi, perquè era una llei confiscatoria, que generava inseguretat i espanta la inversió", ha agregat.
La proposició de llei busca limitar la compra d'immobles en zones de mercat residencial tensionat per revendre'ls a curt termini o destinar-los a lloguers turístics o de temporada, i deixa en mans dels ajuntaments la seva aplicació.
El CGE ha conclòs que la norma vulnera els articles de la Constitució relatius als drets a la propietat i a l'herència, així com els que es refereixen a la llibertat d'empresa.