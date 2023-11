El PP avisa que els espanyols pagaran amb els seus impostos la "cessió" de Sánchez a ERC i Junts

Gamarra critica que els vulguin fer creure que el pacte PSOE-ERC per condonar el deute és extensible quan no s'ha negociat en el CPFF



MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP i portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra, ha avisat aquest divendres que els espanyols pagaran amb els seus impostos les "cessions" als independentistes de Pedro Sánchez per ser president del Govern central i que "hipotequen" la igualtat dels ciutadans. A més, ha criticat que els vulguin fer creure que el pacte entre el PSOE i ERC per condonar el deute és "extensible" a altres comunitats quan no s'ha negociat en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

Gamarra ha assenyalat que el sistema de finançament de les comunitats exigeix "respecte i seriositat" perquè "la base és garantir la igualtat de tots els espanyols en l'accés als serveis públics" i, per tant, la negociació s'ha de fer de manera "multilateral" amb la participació de totes les autonomies i en el CPFF, no de manera bilateral "entre dos partits polítics que s'estan jugant un la governabilitat i l'altre la impunitat dels seus dirigents que tenen causes pendents amb la justícia".

Preguntada per si en cas que s'apliqués el mateix percentatge de quitació del deute a les comunitats del PP, ho acceptarien, Gamarra ha indicat que el que s'està "forjant" entre el PSOE i els independentistes en la "clandestinitat" amb reunions fora d'Espanya "no té res a veure amb el que ara ens volen fer creure que és extensible a la resta de comunitats autònomes".

FER "ESPANYOLS DE PRIMERA I ESPANYOLS DE SEGONA"

A més, ha recalcat que si aquesta condonació i el que s'ha negociat és "tan bo i tan necessari" per què no s'ha fet abans, atès que Pedro Sánchez fa cinc anys que és al Govern central. Segons ha recalcat, ara es fa perquè és "una part del pagament que li exigeixen els independentistes perquè ell continuï a La Moncloa".

"Però a aquest pagament hi farem front els espanyols, des dels nostres impostos", ha advertit en una entrevista a Antena 3, que ha recollit Europa Press, per demanar que no els "enganyin" perquè "la realitat és que es tracta de fer espanyols de primera i de segona".

Després d'indicar que "totes aquestes cessions encoratjaran encara més l'independentisme", Gamarra ha assenyalat que estan davant "un 'paripé'" en què "hi ha un guionista" que és Carles Puigdemont, que és el que "determina quan i com es produeix aquesta investidura". "I la resta, començant per Pedro Sánchez o per tots aquests afiliats del PSOE que han estat cridats a una consulta que francament els fa quedar bastant malament, perquè són com a molt actors de repartiment o actors secundaris", ha manifestat.