El PP avança que no votarà en contra del decret de l'Iran i en garanteix l'aprovació al Congrés

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -
El PP ha avançat que no votarà en contra del decret llei de rebaixes fiscals per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran, de manera que facilitarà la convalidació de la norma, que es votarà aquest dijous al Congrés.
Fonts del partit indiquen que el decret inclou part de la baixa d'impostos que el PP ha estat reclamant des de fa temps, per la qual cosa el seu vot no serà un 'no'. Això sí, també subratllen que la norma del Govern central no inclou propostes que el PP ha exigit des de fa temps, com la deflactació de l'IRPF, per la qual cosa tampoc no ha confirmat el seu vot favorable.
De fet, el partit ha apuntat que el decret és "insuficient" i si el Govern central no es compromet a aprovar la rebaixa de l'IRPF tampoc no hi poden votar a favor. "Com que el decret recull part de la nostra proposta de baixades d'impostos no hi votarem en contra. Però si no recullen totes les mesures que considerem imprescindibles, no hi votarem a favor", apunten.
L'abstenció del PP i l'anunciat vot a favor dels socis d'esquerra de l'executiu assegura els vots suficients per a la convalidació del decret llei, sense que ja sigui rellevant la posició de Junts.