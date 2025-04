El PP avala que el Govern hagi decretat tres dies de dol per "respecte a la tradició cristiana"

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha avalat aquest dimarts que el Govern hagi decretat tres dies de dol per la mort del papa Francesc com a "mostra de respecte a la tradició cristiana de Catalunya i del conjunt d'Espanya".

"Catalunya, com el conjunt d'Espanya, és terra de tradició cristiana, on les arrels cristianes són importants i hi ha una gran majoria de catalans i espanyols que se senten cristians, que viuen amb la seva fe i que són creients i practicants", ha destacat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Per això, Fernández ha interpretat la decisió del Govern com una "mostra de respecte" convenient, ha apuntat.