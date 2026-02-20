Publicat 20/02/2026 13:48

El PP atribueix a les polítiques de Sánchez el descens d'autònoms al Baix Penedès (Tarragona)

La diputada del PP al Congrés per Tarragona, Elisa Vedrina, amb altres representants del partit al Baix Penedès (Tarragona)
TARRAGONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP al Congrés per Tarragona, Elisa Vedrina, ha atribuït a les polítiques del govern de Pedro Sánchez que a la comarca del Baix Penedès (Tarragona) hagi baixat un 4% la xifra d'autònoms en els últims 7 anys en passar del 24% al 21% respecte al total d'ocupats.

"És una comarca on els treballadors per compte propi tenen un paper estructural en l'economia. Aquest percentatge sempre ha estat i encara està per sobre de la mitjana espanyola, però així i tot, les xifres disminueixen", ha alertat davant els mitjans al Vendrell (Tarragona).

Per això, ha defensat la reducció d'impostos i traves administratives, donar facilitats al creixement, més protecció i tranquil·litat i més drets i confiança per part de l'administració, amb la proposta d'eliminar l'IVA als qui facturin menys de 85.000 euros: "Crear una tarifa zero per als nous autònoms i reduir dràsticament la burocràcia", ha resumit.

