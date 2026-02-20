El PP atribueix a les polítiques de Sánchez el descens d'autònoms al Baix Penedès (Tarragona)

TARRAGONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP al Congrés per Tarragona, Elisa Vedrina, ha atribuït a les polítiques del govern de Pedro Sánchez que a la comarca del Baix Penedès (Tarragona) hagi baixat un 4% la xifra d'autònoms en els últims 7 anys en passar del 24% al 21% respecte al total d'ocupats.
"És una comarca on els treballadors per compte propi tenen un paper estructural en l'economia. Aquest percentatge sempre ha estat i encara està per sobre de la mitjana espanyola, però així i tot, les xifres disminueixen", ha alertat davant els mitjans al Vendrell (Tarragona).
Per això, ha defensat la reducció d'impostos i traves administratives, donar facilitats al creixement, més protecció i tranquil·litat i més drets i confiança per part de l'administració, amb la proposta d'eliminar l'IVA als qui facturin menys de 85.000 euros: "Crear una tarifa zero per als nous autònoms i reduir dràsticament la burocràcia", ha resumit.