El PP assegura en un informe que Sánchez hauria d'haver declarat emergència nacional el dimarts passat

Els populars consideren que el Govern central "no pot mirar cap a una altra banda" i "no assumir la seva part de responsabilitat"

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que la dana que ha assolat diverses autonomies, especialment la Generalitat Valenciana, és una "emergència d'interès nacional" i així l'hauria d'haver declarat el Govern central "el dimarts 29 d'octubre al vespre", i assumir la seva part de responsabilitat en les accions preventives i d'alerta a la població. A més, avisa que "no hi ha un límit temporal per a aquesta declaració d'emergència i, per tant, "és a temps" tot i que "sigui amb retard".

"El Govern central no pot mirar cap a una altra banda i no assumir la seva part de responsabilitat tant en les accions preventives i d'alerta a la població, com en les primeres hores de l'emergència i en les accions de recuperació que es van a fer", assegura el PP, que assenyala que l'Executiu "disposa de la informació i la capacitat amb els seus mitjans de seguiment per valorar la gravetat dels riscos" en tot el territori.

Així es recull en una nota informativa que ha elaborat el PP, a la qual ha tingut accés Europa Press, entre les crítiques que han començat a llançar-se el Govern central i l'oposició sobre la responsabilitat de la declaració d'emergència davant de la dana, que ha provocat més de 200 morts.

EMERGÈNCIA D'INTERÈS NACIONAL

El PP sosté que la norma bàsica de Protecció Civil estableix en el seu article 9 que el Pla Estatal General d'Emergències de Protecció Civil (PLEGEM) "és l'instrument marc de planificació del Sistema Nacional de Protecció Civil i conté el marc orgànic-funcional, els mecanismes de mobilització de capacitats i l'esquema de coordinació i direcció de les administracions públiques.

Destaca també que la Direcció General de Protecció Civil i Emergències (DGPCE), com a centre directiu gestor del PLEGEM, i el seu Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM), funcionen ordinàriament en mode d'alerta i seguiment permanent, en connexió, igualment permanent, amb els centres d'emergències de les comunitats autònomes.

D'acord amb la seva naturalesa, prossegueix, el PLEGEM "està sempre activat en aquesta fase d'alerta i seguiment permanent", de manera que "el Govern central disposa de la informació i la capacitat amb els seus mitjans de seguiment per valorar la gravetat dels riscos" al territori.