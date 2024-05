El PP aspira a ser "decisiu" en els pactes i Rull rebutja investir a Illa

Carrizosa critica a PP i PSC per no tancar la porta a pactar amb independentistes

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha assegurat que el seu partit vol ser "decisiu" després del 12 de maig, mentre que el 3 de Junts+ per Barcelona, Josep Rull, ha rebutjat investir al candidat del PSC, Salvador Illa.

Fernández ha condicionat els seus suports a acabar amb el 'procés' i a deixar de fer polítiques que impliquen catalans de primera i de segona, ha dit aquest dimarts en el debat electoral de TV3 i Catalunya Ràdio.

"Tenim molt clar que no farem president a Salvador Illa", ha sentenciat Rull, que ha afegit textualment que el president de Catalunya ha de decidir-se des de Catalunya i no des de Madrid.

OBRIR UNA NOVA ETAPA

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha criticat a PP i Cs per no tancar la porta a pactar amb els independentistes que "tant de mal han fet a Catalunya", i ha defensat que és el moment d'obrir una nova etapa.

El cap de llista de Vox, Ignacio Garriga, s'ha situat a l'oposició: "Plantarem cara al colpisme i al socialisme. Liderarem l'oposició com hem fet fins ara", ha afirmat.

TORNADA DE SEUS SOCIALS

El candidat del PSC, Salvdor Illa, ha instat a la resta de partits a aclarir si bloquejaran o no la seva investidura, i ha anunciat que té un pla perquè tornin les seus socials d'empreses que van marxar de Catalunya en 2017.

Jéssica Albiach (Comuns Sumar) ha criticat a Junts, als que ha titllat de ser la "refundació de Convergència", i ha assegurat que no pactaran amb ells perquè són la dreta, segons ella.

ACCEPTAR VOTS D'AC

El president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que no acceptarà els vots de l'extrema dreta --"ni l'espanyola ni la catalana"-- en referència a Vox i a Aliança Catalana, i ha preguntat a Rull si ells també es comprometen al mateix.

El candidat juntaire ha afirmat que la seva candidatura no pactarà "ni per activa ni per passiva" amb aquestes formacions perquè textualment posen com a límit per als pactes el respecte als drets humans fonamentals.

La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha dit que el desig de la seva formació seria pactar amb ERC, Junts i Comuns per "reprendre" l'agenda social i pròpia de Catalunya i, alhora, fer avançar el procés d'independència.