El PP aprova la ponència d'Estatuts que llança "un missatge d'exemplaritat" davant d'una "cúpula del PSOE corrompuda"

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular ha aprovat aquest dissabte al plenari del seu XXI Congrés Nacional la seva ponència d'Estatuts amb la qual busca llançar un "missatge d'exemplaritat" dels seus càrrecs arreu d'Espanya davant d'una "cúpula" del PSOE que està "corrompuda" perquè "l'acorrala la corrupció", en paraules del president de Múrcia, Fernando López Miras.

Aquest divendres, els més de 3.200 compromissaris del PP que assisteixen al conclave ja havien donat llum verda a aquest document, que recull el nou model de primàries, els drets i obligacions dels afiliats o aspectes relacionats amb el seu codi ètic, entre altres qüestions. De fet, la ponència ha arribat al plenari amb cap esmena viva.

La ponència d'Estatuts aprovada --que va rebre inicialment 227 esmenes-- va ser redactada pel president de Múrcia, Fernando López Miras, la presidenta d'Extremadura, María Guardiola, l'alcaldessa de Santander, Gemma Igual, i el portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.

López Miras ha valorat el consens aconseguint amb les normes internes del partit. "Crec que és la ponència més consensuada en la història dels congressos del Partit Popular i això ja vol dir molt. Fixar-vos que només s'ha votat una esmena de les 227 esmenes que es van presentar", ha resumit López Miras.

Aquesta esmena plantejada per un militant del PP de Madrid --però que no ha prosperat finalment-- defensava que els compromissaris nats haguessin de manifestar per endavant quin candidat defensaran en cas que hi hagués més d'una llista a les primàries del PP.

LÓPEZ MIRAS: RENDICIÓ DE COMPTES DELS CÀRRECS PÚBLICS

El president murcià ha assenyalat que la manera "com es gestiona un partit és el reflex de com es governarà quan es tingui capacitat de governar una administració" i ha recordat que ara a Espanya estan en "un moment crucial".

Per això, López Miras ha dit que aquests Estatuts "cobren més importància que mai" atès que aquestes normes de funcionament del PP estan guiades per "l'exemplaritat, la transparència, el control intern".

A més, ha assenyalat que "es reforcen aquells òrgans que han de garantir el compliment estatutari i l'exemplaritat dels afiliats en general" i s'estableix "la rendició de comptes per part dels càrrecs públics del Partit Popular davant dels afiliats".

Miras ha dit que el PP volia llançar un "missatge d'exemplaritat" perquè "davant" el que hi ha és "un govern en descomposició" i "una cúpula d'un partit polític, el Partit Socialista, que està corrompuda, corrupta" perquè "l'acorrala la corrupció". "Era més important que mai posar un mirall a tots els espanyols i confrontar quina és l'alternativa", ha postil·lat.

GUARDIOLA: "ELLS EN AQUEST TSUNAMI DE CORRUPCIÓ"

En termes semblants s'ha expressat la presidenta d'Extremadura, que ha valorat les normes internes del PP davant dels "escàndols majúsculs" que estan veient al PSOE. "Hem vist Santos Cerdán, la mà dreta de Sánchez entrar a la presó, aquest senyor que anava a negociar a Waterloo amb un fugitiu de la justícia", ha emfatitzat.

"Mentre ells estan en aquest tsunami de corrupció, i La Moncloa és un búnquer aïllat dels espanyols, nosaltres omplim aquest plenari, omplim IFEMA d'il·lusió, de ganes, d'un projecte polític de futur", ha manifestat Guardiola.

A més, ha assenyalat que "davant de la manera corrupta i embarrada de fer política del PSOE", el PP continua "defensant i apostant pels valors de la igualtat, de la justícia, de la solidaritat, de la llibertat, valors que ni amb una orellera entendrien mai els sanchistes".

SIRERA: AL PP, "QUI LA FA LA PAGA"

Per la seva banda, Sirera ha explicat que per complir el codi ètic han creat "l'Oficina de Compliment Normatiu". "Avui llegia que el Partit Socialista incorporarà en el seu codi ètic la necessitat d'expulsar del partit els clients de la prostitució. Es quedaràn amb zero militants a aquest pas. El nostre codi ètic no necessita posar això, però sí que té una idea molt clara: Qui la fa la paga i se'n va del partit, no com el PSOE".

Així, ha ressaltat que al PP "ni es normalitza la corrupció ni es tapa". "Soc dels que creuen que la confiança dels ciutadans no es compra, es guanya. I aquí l'únic que compra confiança és Pedro Sánchez, absolutament lliurat als socis separatistes de Junts, del PNB, de Bildu i d'ERC, als quals els importa molt poc el que els passi als espanyols", ha dit.

Sirera ha explicat que han creat un Comitè d'Alcaldes de Grans Ciutats que recullen els Estatuts i també el Comitè de Coordinació entre els diputats provincials, ajuntaments, consells. Segons ha afegit, gràcies a una esmena del president del Partit Popular de País Basc inclourà també les Juntes Generals.

IGUAL: POSAR ELS AFILIATS DEL PP "AL CENTRE"

Finalment, l'alcaldessa de Santander, Gema Igual Ortiz, ha destacat que el PP posa "al centre" l'afiliat i aposta perquè sigui "més fàcil afiliar-se", deixant també clares les sancions o les infraccions o la pèrdua de condició d'afiliat.

"Ara més que mai tenim el mirall, el mal mirall, el mirall de la bruixa a l'altre partit, al PSOE", ha manifestat, per presumir del codi ètic i els compromisos que recull el PP en les seves normes internes.