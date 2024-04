El PP aprova el conflicte institucional entre el Senat i el Congrés per la llei d'amnistia

MADRID, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Senat ha aprovat aquest dimecres la iniciativa impulsada pel PP en la qual es planteja per primer cop en democràcia un conflicte entre òrgans constitucionals al Congrés per la proposició de la llei d'amnistia, ja que demanen a la cambra baixa que la retiri en entendre que és una "reforma constitucional encoberta".

Els populars han fet valer la seva majoria absoluta a la cambra i el suport de Vox per elevar aquest xoc institucional al Congrés. Per contra, el conflicte de competències ha tingut el rebuig del PSOE i els seus socis, mentre que la senadora d'UPN ha estat l'única a abstenir-se.

En concret, el PP s'acull a l'informe dels lletrats del Senat que carrega contra la tramitació de la llei d'amnistia al Congrés i denuncia que és una "reforma encoberta de la Constitució". Els populars fan referència a aquest punt per reclamar formalment al Congrés que la retiri.

Un cop aprovat pel ple del Senat, aquest conflicte de competències arribarà al Congrés aquest dijous 11 d'abril i la cambra baixa té un termini màxim de 30 dies per respondre.

D'aquesta manera, la institució presidida per Francina Armengol tindrà de termini per respondre fins l'11 de maig, un dia abans de les eleccions catalanes. A partir d'aquí, correspon al Senat decidir si finalment acudeixen al Tribunal Constitucional o no.