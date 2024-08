El PP anuncia un manifest dels seus 'barons' contra el finançament singular de Catalunya

MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de la direcció del PP, Borja Sémper, ha anunciat aquest dilluns que els presidents autonòmics del PP han signat un manifest comú que "pretén deixar clara la unitat de criteri" contra el finançament singular per a Catalunya i a favor "de la igualtat", si bé no ha precisat si el text recollirà propostes concretes per a la reforma del sistema de finançament autonòmic.

Així ho ha avançat Sémper en una roda de premsa des de la seu nacional del PP, on ha explicat que el manifest es donarà a conèixer al llarg d'aquest dilluns i està signat per tots els presidents autonòmics populars que es reuniran divendres vinent amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per segellar aquest front comú contra el concert econòmic per a Catalunya.

"Un document on es resumeix la posició unitària i comuna que tindrà el PP en relació amb aquest desafiament. Un manifest que pretén deixar clar davant del conjunt dels espanyols la unitat de criteri i de posició de tot el PP en relació amb la defensa de la igualtat de tots els espanyols", ha sostingut Sémper.

En ser preguntat per si el manifest també recull alguna posició per iniciar la reforma del sistema de finançament autonòmic, el portaveu dels populars ha insistit que el manifest és un "front comú a favor de la igualtat", sense aclarir si fa referència a alguna petició concreta per renovar el model de finançament.