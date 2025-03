El PP anuncia un conflicte de competències contra Congrés i govern per "vetar" les seves esmenes i s'obre a Europa

Gamarra assegura que el PP "protegirà" la democràcia: "Deixi d'actuar com un petit dictador i respecti la separació de poders"

SEVILLA, 29 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciat aquest dissabte un conflicte de competències contra el Congrés i el Govern central per "vetar" les seves esmenes i ha avançat que també presentarà un recurs d'empara i d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional per haver-se vulnerat els drets dels seus parlamentaris en la tramitació de la llei de desaprofitament alimentari. Aquest últim pas davant del tribunal de garanties obre la porta a recórrer a Europa, segons han indicat fonts populars.

Aquest conflicte jurídic-parlamentari té el seu origen en una desena d'esmenes a la Llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari que el Govern central va intentar tombar al Senat, fent ús de la seva potestat per vetar iniciatives legislatives que modifiquin els pressupostos en curs, però la cambra alta les va deixar passar i van acabar sent aprovades. Entre elles, una del PP per abaixar l'IVA de determinats aliments i una altra de Junts i ERC per prorrogar la vida útil de plantes de purins perquè puguin continuar cobrant ajuts.

Quan aquestes esmenes van arribar al Congrés per a la seva votació final, la Mesa del Congrés, amb els vots del PSE i Sumar, va admetre el veto del Govern central i les va eliminar. Va ser tan precipitat que no hi va haver informe escrit dels serveis jurídics.

A més, les actes de l'última reunió de la Mesa del Congrés recullen l'opinió contrària del lletrat major, Fernando Galindo, a acceptar el veto del Govern central a unes esmenes que havia aprovat el Senat, i reflecteixen que va avisar verbalment que la disconformitat del govern ja no era possible. Però el PSOE i Sumar van desoir el seu criteri i van imposar la seva majoria per eliminar les esmenes que el Govern central volia treure, cosa que va ser recorreguda pels partits afectats pels vetos (PP, Junts i ERC).

"PROTEGIREM LA DEMOCRÀCIA"

En aquest context, Gamarra ha anunciat, des de la 27a Interparlamentària que el partit celebra a Sevilla, que la seva formació activarà "tots els instruments que la llei orgànica del Tribunal Constitucional els habilita". Segons ha dit, "protegirà la democràcia".

"El PP instarà que el Senat promogui el conflicte d'atribucions, tant contra el Congrés com contra el Govern central, però també tots els diputats i tots els senadors que som aquí instarem el recurs d'empara i el recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei en què s'han trepitjat, no només els nostres drets, sinó els drets dels espanyols, que es legisli amb majories", ha manifestat.

En aquest sentit, ha insistit que "protegiran la democràcia" espanyola perquè està "en perill". "I amb la democràcia no es juga, senyor Sánchez. Així que menys celebrar els aniversaris de la mort d'un dictador i més actuar de manera democràtica al nostre país. Deixi d'actuar com un petit dictador i comenci a respectar la separació de poders i els contrapoderes al nostre país. Respecti la voluntat de la majoria, que és del que estem parlant.