El PP afirma que Illa "lluny de ser el salvador, és el responsable" del que pateix Catalunya

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "lluny de ser el salvador, és el responsable de tot" el que ha patit Catalunya aquest últim mes.
En una roda de premsa un cop Illa s'ha reincorporat després de la baixa mèdica, Rodríguez ha dit que el discurs institucional del president pot fer entendre que els problemes a Catalunya de les últimes setmanes "poden haver tingut origen en la seva absència i que ara arriba el salvador".
"I no, els problemes que ha tingut Catalunya no s'han produït a causa de la seva absència, sinó que són deguts a les seves polítiques, a les polítiques del Partit Socialista", i també ha criticat les declaracions del president sobre Rodalies.
El popular ha advertit sobre el fet que Illa prometi exigència, ambició i tots els recursos necessaris, ja que "si ho promet avui, vol dir que fins ara no hauria estat aquesta exigència, ni aquesta exigència ni aquesta ambició".
Quant al fet que Illa vegi Catalunya preparada per afrontar i resoldre qualsevol situació, ha replicat: "El que no està preparat és el Govern. Catalunya i els catalans estem preparats, però qui no està fent correctament la feina és el propi Govern".