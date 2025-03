El PP admet que les seves comunitats són "autònomes" per acceptar la quitació de deute, però insisteix que és mala idea

Juan Bravo recalca que la proposta d'Hisenda parla "d'absorció" per la qual cosa "no es perdona res" i caldrà pagar el deute igualment

MADRID, 1 març (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, ha admès aquest dissabte que les comunitats governades pel seu partit són "autònomes" pera decidir si s'acullen o no la proposta de quitació de deute plantejada pel Govern central, però ha insistit que "la condonació no és la solució" perquè, en realitat, "no es perdona res" i el deute caldrà pagar-lo igualment.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, Bravo ha explicat que cap dels seus consellers li ha parlat en privat de la possibilitat d'acceptar aquesta quitació. Preguntatper si entendrien que algun dels seus territoris s'acollís ha respost que "les comunitats autònomes, com el seu nom indica, són autònomes i fan el que és millor", però, a continuació ha posat l'accent que "això no els és bo".

LA QUE HA CANVIAT HA ESTAT MONTERO

El dirigent popular ha defensat la postura mantinguda per les comunitats del PP al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), en què van apostar per "treballar en un nou sistema de finançament i una reestructuració del deute". "És el mateix que defensava María Jesús Montero quan era consellera. La que ha canviat ha estat ella. Nosaltres portem anys defensant el mateix", ha asseverat.

Bravo ha cridat l'atenció sobre el fet que en el document redactat per Hisenda només es parla de "condonació" en la seva part política, però que en la resta, que atribueix als "tècnics" del ministeri, es parla "d'absorció".

"Aquí no es condona res. Es pot crear la confusió que es pensi que es perdona alguna cosa, i l'única cosa és que es canvia d'una casella a una altra: l'Estat absorbeix el deute de la comunitat autònoma, però els espanyols el continuaran devent com a madrilenys espanyols o valencians espanyols", ha exposat.

En aquest context, ha demanat actuar amb "responsabilitat" i no "fer compra de vots polítics" que, és el que, des del seu punt de vista, està fent el Govern central amb els "independentistes i separatistes" perquè Pedro Sánchez continuï a La Moncloa i Montero continuï com a vicepresidenta.

Bravo ha dit que haurà de ser la ministra, després de parlar amb els seus socis, la que decideixi si porta al Congrés una llei orgànica per donar cobertura legal a aquesta quitació, la qual cosa requeriria de majoria absoluta per tirar endavant, i ha deixat clar que, arribat el cas, el PP hi votarà en contra.

Preguntat sobre si veu més a prop uns nous pressupostos després que Junts va retirar aquesta setmana la iniciativa en la qual convidava Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança i es va anunciar l'acord amb ERC sobre la quitació de deute, Bravo ha indicat que tot dependrà del que li convingui al president.

FELIPE GONZÁLEZ VA CONVOCAR ELECCIONS PERQUÈ NO VA TENIR PGE

"Li interessa a Sánchez que hagi pressuposats o no? Si és que sí, n'hi haurà, perquè serà capaç d'oferir tot i vendre tot; i si no li interessa, doncs no n'hi haurà", ha resumit. En tot cas, creu que el líder del PSOE "ja ha demostrat que li és igual" tenir o no comptes públics. "De set anys que porta de gestió, només n'hi ha hagut tres amb pressupost i els altres quatre, amb pròrrogues", ha recordat, emfatitzant que el 2019, com no els va poder aprovar va convocar eleccions.

"Fa cinc anys, no fa tant. Ha canviat de criteri, però bé, és normal. Felipe González va convocar eleccions l'any 96 perquè no li van donar suport als pressupostos. Va entendre que si no els donaven suport era perquè no tenia suport. No sé, són diferents maneres de veure-ho", ha afegit el dirigent del PP.

També ha recordat que el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, va oferir a Sánchez "sis pactes per construir un govern per a dos anys i arreglar els principals problemes d'aquest país abans de tornar a convocar eleccions". "Va decidir que no. Hauria de saber el que vol i a qui vol acudir, no? Però crec que cada vegada se li complica una mica més la cosa", ha conclòs.