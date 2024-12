El PP acusa Torres de "mentir" sobre els seus vincles en el 'cas Koldo': "El Govern central està acorralat"

MADRID 23 des. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz, ha acusat aquest dilluns al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de "mentir" en relació amb l'anomenat 'cas Koldo'. Al seu entendre, quan algú "menteix" és perquè té "alguna cosa que amagar".

Així ho ha expressat la dirigent popular en una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, en ser preguntada pels missatges que ha publicat 'El Mundo' entre Torres i l'exassessor socialista Koldo García. "El Govern central està acorralat per molts delictes, indicis i mentides", ha afirmat.

Al seu judici, qui "menteix" és perquè "té alguna cosa que amagar" ja que, si no, el ministre Torres des del principi hauria dit que sí tenia relació amb el presumpte aconseguidor del 'cas Koldo', Víctor de Aldama o que sí tenia relació amb Koldo García en comptes de "mentir diverses vegades".

Per això, Muñoz considera que el que està fent Torres és "mentir" i anar "rectificant" en funció de la informació que es va coneixent i ha dit que amb els bolcats de telèfons que s'estan duent a terme als tribunals quedaran coses "per conèixer" i s'aniran veient "més mentides i més rectificacions" de l'Executiu.

UN BALANÇ MARCAT PER LA CORRUPCIÓ

Al fil d'aquesta qüestió, la dirigent del PP ha estat preguntada per la compareixença de Pedro Sánchez programada per a aquest dilluns per fer un balanç de l'any i creu que el "únic" balanç que pot presentar és el de la "corrupció del seu entorn i el seu partit" i de la política perquè "no té una majoria parlamentària per poder treure absolutament cap llei excepte l'amnistia".

En aquest sentit, Muñoz ha defensat que seria una "irresponsabilitat" que des del PP no estiguessin contínuament "preparats" per a qualsevol eventualitat o avançament electoral. "Això no ha fet més que començar", ha incidit per concloure qualificant la legislatura com a "perduda".