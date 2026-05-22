El PP acusa Puente d'eliminar freqüències i places de tren d'alta velocitat a Tarragona

TARRAGONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP al Congrés Elisa Vedrina ha acusat aquest divendres el ministre de Transports, Óscar Puente, d'eliminar freqüències i places de la línia Tarragona-Saragossa-Madrid d'alta velocitat.
Vedrina ha considerat que "la supressió d'alguns trens respon al projecte del ministre per construir una línia directa entre Barcelona i Lleida i que aïlla Tarragona del mapa ferroviari d'alta velocitat a Espanya", ha informat el partit en un comunicat.
La diputada ha assegurat que s'ha suprimit la parada a Tarragona del tren de les 8 del matí direcció a Madrid i que Renfe ha habilitat una connexió mitja hora abans per retrocedir fins a Barcelona per agafar un altre tren directe a Madrid.
"Serà impossible viatjar de Tarragona a Madrid sense transbords. El tren que ha estat eliminat continua circulant a la mateixa hora, però han eliminat la parada a la nostra estació. I no és per falta de viatgers", ha sostingut.
En aquest sentit, ha apuntat que el Govern central "està consagrant la desconnexió ferroviària d'alta velocitat" a la província de Tarragona per centrar-ho tot, ha dit, en Barcelona i Madrid.