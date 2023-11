El PP acusa el PSOE de "submissió" a Puigdemont per veure's a Ginebra amb verificadors

MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

L'encara sotssecretària de Política Social del PP i futura sotssecretària d'Organització del partit, Carmen Fúnez, ha acusat aquest dijous el PSOE de "submissió" a l'independentisme i a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per acceptar una reunió a Ginebra dissabte amb un verificador internacional i en un marc de "total opacitat". A parer seu, es tracta d'una "anormalitat democràtica total i absoluta".

"Això no és negociació ni diàleg, això és submissió davant els independentistes i per descomptat això no és transparència sinó una total opacitat que no hauria d'estar permès en democràcia", ha declarat en una entrevista a Antena 3, que ha recollit Europa Press.

Fúnez ha dit que el PP es posa "a la pell de molts socialistes perquè es preguntaran, igual que el seu partit, què estan negociant, què estan pactant i quins són els termes" d'aquesta trobada a Ginebra. Així, ha assenyalat que el Govern central ja no diu que no hi haurà referèndum "en cap cas" i ha recordat que és el mateix que passava amb l'amnistia i ara ja hi ha una llei que s'està tramitant al Congrés.

"ANORMALITAT DEMOCRÀTICA TOTAL I ABSOLUTA"

La dirigent del PP ha recalcat que aquesta trobada a Ginebra és d'una "anormalitat democràtica total i absoluta" i ha criticat que el PSOE doni "normalitat a una cosa que no té cabuda en un estat democràtic" com l'espanyol.

A parer seu, l'executiu de Sánchez "se sotmetrà a un control" a Ginebra, en una "situació de bilateralitat amb un altre grup polític que defensa l'independentisme" i amb "uns verificadors internacionals".

Sobre l'expresident català ha traslladat al president del PPE que podria donar suport a una moció de censura a Sánchez si no compleix l'acord de govern, Fúnez ha indicat que "el problema fonamentalment el té en aquest cas Pedro Sánchez amb Puigdemont" perquè "al final quan es pacta amb uns independentistes" es té "un govern que s'instal·la permanentment en la provisionalitat".

Així, ha assenyalat que el pacte segellat pel PSOE i Junts no és un acord de legislatura "perquè estaran instal·lats permanentment en la provisionalitat". "I això genera una sensació d'inseguretat jurídica, d'una inseguretat social i també una inseguretat en l'àmbit econòmic que al final és molt perjudicial per a tots els espanyols", ha postil·lat.

Fúnez ha recalcat que Alberto Núñez Feijóo no va voler accedir a la presidència del Govern d'Espanya amb "concessions" als independentistes i aquest serà el plantejament del PP "abans, ara i després".