El PP acusa el PSC i ERC de "bloquejar" la compareixença d'Illa sobre Huawei

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El PP català ha acusat el PSC i ERC de "bloquejar" la seva petició de compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el contracte amb Huawei i el finançament de la campanya dels socialistes en les eleccions catalanes del 2024.
En un comunicat aquest dimarts, els populars critiquen que socialistes i republicans s'hagin oposat en la Junta de Portaveus a alterar l'ordre del dia del ple d'aquesta setmana per sotmetre a votació les peticions de compareixença d'Illa presentades per Junts, el PP i Vox.
La portaveu adjunta del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha acusat el PSC i ERC d'intentar tapar escàndols: "Cada vegada que ha saltat un escàndol, ho han intentat tapar els mateixos, ho vam veure amb la Dgaia i ho veiem ara: PSC i ERC tenen un pacte de silenci per la corrupció".