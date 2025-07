El PP acusa Illa d'"escapisme" en posposar la seva compareixença pel cas Cerdán

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha acusat aquest dimarts el president del Govern, Salvador Illa, de ser un "aficionat a l'escapisme" en posposar la seva compareixença sobre el cas Cerdán al ple del 22 de juliol, l'últim abans d'acabar el període de sessions.

"S'ha estat escapant i evitant comparèixer al Parlament 27 dies. Ja fa un mes que està amagat de manera premeditada", ha lamentat en una roda de premsa a la cambra catalana, en la qual ha recriminat a Illa que es resisteixi a donar explicacions sobre aquest assumpte.

Segons Fernández, comencen a pensar que la seva actitud respon a que està "molt nerviós, amb una actitud que no és pròpia de la que ha mostrat durant els últims mesos al capdavant del Govern".

"Des del PP li receptem que el millor antídot per guarir el seu nerviosisme és donar explicacions. Si no té res a amagar, doncs a donar la cara i a esvair dubtes. Perquè cada dia que passa creixen els dubtes", ha avisat.

També ha instat Illa a actuar i no "amenaçar" si considera que el PP ha infringit cap norma o no s'ajusten a la realitat perquè, a parer seu, no és creïble amb la seva actitud.

Sobre què esperen de la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, dimecres al Congrés, ha assegurat que no gaire perquè "està en un atzucac ja que són masses les evidències que apunten a que està absolutament implicat en els casos de corrupció del seu partit".