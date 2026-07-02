El PP acusa Illa de cedir davant ERC en els pressupostos perquè ell i Sánchez continuïn "resistint"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de renunciar davant els Comuns i de cedir davant ERC en els pressupostos que aprovarà aquest dijous el Parlament: "No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant i Pedro Sánchez per continuar resistint".
En la seva intervenció durant el debat sobre el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2026, ha acusat Illa de convertir la Generalitat en "una delegació política del sanchisme" en haver assumit, segons ell, les polítiques del nacionalisme i les exigències d'ERC, i haver entregat la política econòmica del Govern als Comuns.
Fernández ha assegurat que trigar 2 anys a aprovar els comptes demostra que Illa no ha portat estabilitat a Catalunya, i ha ironitzat: "Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix: un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més en el poder".
Més enllà de la crítica política, el portaveu popular ha lamentat que aquests comptes públics no responen a les necessitats econòmiques dels catalans perquè impliquen "més impostos, més despesa, més intervenció i més administració".
"Aquests pressupostos són probablement l'eina més eficaç de Salvador Illa per culminar el procés de liquidació de la classe mitjana catalana", i ha sostingut que problemes com l'accés a l'habitatge, les dificultats dels petits negocis i poder arribar a final de mes no es resolen amb aquests nous pressupostos.