El PP acusa el Govern central de fer "una política energètica sectària": "Coneixia el risc d'apagades però ho va negar"

Afirma que ha "anteposat l'energia renovable a la seguretat del subministrament"

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Desenvolupament Sostenible del PP, Paloma Martín, ha acusat el Govern central d'"anteposar" l'energia renovable a la seguretat del subministrament, fet que ha provocat l'apagada nacional del 28 d'abril, segons ha apuntat.

"Hem vist com no ha estat capaç de garantir un subministrament d'energia a Espanya i ens ha portat a l'apagada", ha destacat aquest diumenge en unes declaracions als mitjans Martín, que ha afirmat que l'executiu "coneixia el risc de les apagades, però el va negar sempre".

"L'apagada és conseqüència d'una política energètica sectària, una política en què el govern prioritza unes energies com la solar i la fotovoltaica mentre que en demonitza d'altres com la nuclear, els cicles combinats o la hidroelèctrica", ha declarat la popular.

Aquesta "demonització" suposa un problema, segons Martín, perquè aquestes energies "són les que poden acudir al rescat quan es produeixen oscil·lacions a la xarxa".

"Els espanyols el primer que demanen és energia, el segon és que sigui barata i en tercer lloc que sigui verd i que contamini el menys possible", ha apuntat Martín, acusant el Govern central d'haver "invertit" aquest ordre i haver "anteposat l'energia renovable a la seguretat del subministrament".

"VOLEM NOTÍCIES DIRECTES DEL GOVERN"

La dirigent popular ha assenyalat que tant Red Eléctrica com el Govern central "presumien des de feia temps d'estar batent rècord de renovables", i fins i tot una setmana abans de l'apagada van dir que s'havia batut rècord de fotovoltaica.

"Volem saber què és el que va passar, volem tenir notícies del govern directes i no escoltar només els tècnics i els experts que són els que estan donant informació raonable i amb coneixement del que parlen. El Govern central coneixia el risc de les apagades, però sempre el va negar. La Xarxa Europea de Gestors de Xarxes d'Electricitat ja va advertir que Espanya era el país europeu amb més risc d'apagada, especialment per al 2025 i que aquesta situació es mantenidrà fins al 2030", ha destacat.

"El Govern central ho coneixia però ho va negar. Ho va negar una i mil vegades i les conseqüències estan aquí. 60 milions de persones sense llum fa una setmana. Què és el que hem de fer? Donar respostes, conèixer la veritat", ha asseverat Martín, que ha recordat que el PP advoca per allargar la vida de les centrals nuclears.

En aquest sentit, el PP sol·licita "un pla de contingència", en què es mantinguin les centrals nuclears. "No podem ser una excepció a Occident. Però no només això, s'ha d'apostar per emmagatzematge. Estem en un terç d'emmagatzematge del que estava previst. Hem d'invertir a les xarxes. No podem ser una illa energètica. Espanya ha d'estar connectada amb Europa", ha assegurat.

Quant a la petició directa d'explicacions, Martín ha recordat que el PP interpel·larà la vice-presidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, tant al Congrés com al Senat, i que durà també el debat al Parlament Europeu perquè "l'apagada va ser una vergonya nacional".

"NO VAL ENGANYAR MÉS ELS CIUTADANS"

Preguntada per la possibilitat de nacionalitzar Red Eléctrica, Martín ha destacat que el Govern central ja n'és el màxim accionari a través de la SEPI.

"No val parlar de nacionalització quan Red Eléctrica té com a accionista més gran el Govern d'Espanya a través de la SEPI. No val enganyar un cop més els espanyols. La presidenta és una exministra socialista. Però és que la meitat dels membres del Consell d'Administració tenen vinculació amb el PSOE. No poden dir que el Govern central no n'és responsable. El Govern central n'és responsable perquè és l'accionista majoritari de Red Eléctrica Española", ha afirmat.

"Va ser capaç d'anteposar la ideologia a la tecnologia. I perquè ens ha portat a una apagada anunciada que tot el sector, tots els experts ja havien anunciat que es podia produir. El Partit Socialista i el Govern central són els que han de donar totes les explicacions possibles sobre el que va passar aquell dia", ha sentenciat Martín, que ha remarcat que no és lògic que el Govern central afirmi que no es tornarà a produir una apagada quan "no coneix els motius".

El Partit Popular, tal com ha assenyalat Martín, sol·licita conèixer qui va dissenyar la composició de mix energètic el dia 28 d'abril, "qui va permetre que es generés electricitat amb l'aportació d'un percentatge de renovables tan alt i d'un percentatge tan baix d'aquelles formes de producció d'energia que donen estabilitat al sistema".

"Aquesta és la pregunta i esperem que el Govern central la pugui respondre perquè portem una setmana sense que hagi estat capaç de donar una mínima explicació", ha postil·lat Martín.