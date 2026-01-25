El PP acusa al Govern d'ocultar informació sobre l'accident i exigeix la dimissió de Puente per mentir

Gustavo de la Paz - Europa Press
MADRID 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha acusat al Govern de mentir i ocultar informació sobre l'accident ferroviari a Adamuz (Còrdova), que va provocar la defunció de 45 persones, i ha exigit la dimissió immediata del ministre de Transports, Óscar Puente.
Tellado ha assegurat que el Govern ha ocultat una informació "que només Puente i el seu equip tenien" respecte al descarrilament de l'Iryo, referint-se a una informació publicada pel diari 'El Mundo' aquest diumenge en la qual s'afirma que el tram de la via va provocar el descarrilament de l'Iryo era una secció en la qual s'havien assemblat materials nous amb elements de l'any 1989.
"Óscar Puente s'ha passat tota la setmana repetint fins a la sacietat que la via Madrid-Andalusia havia estat completament renovada amb una inversió de 700 milions d'euros. Avui sabem que Óscar Puente va mentir", ha afegit en una roda de premsa a la seu del Pàg.
Així, ha assegurat que "mentir així, a la cara dels espanyols, invalida a Óscar Puente per continuar al capdavant d'aquest ministeri ni un minut més", al mateix temps que ratllat al ministre de ser "un bulo" ja que, segons ell, Puente "ha parlat de renovació completa de la via quan el que avui recull 'El Mundo' és una renovació parcial".
"El ministre Puente està sent el portaveu de la mentida i s'ha dedicat a disseminar dubtes i mitges veritats, al mateix temps que es presentava com el proveïdor d'informació veraç i rigorosa enfront dels bulos. La realitat és que el bulo era ell", ha afirmat Tellado.
"MALA GESTIÓ" DEL GOVERN
El responsable del PP ha afirmat que "la mala gestió" del Govern ha estat el motiu pel qual han mort 45 persones en l'accident ferroviari ocorregut en Adamuz diumenge passat i una persona en l'accident de Rodalies ocorregut en Gèlida (Barcelona).
"La realitat és que per la mala gestió del Govern, 46 persones han perdut la vida i la realitat és que per les mentides del ministre el dolor de les seves famílies s'ha vist agreujat durant els últims dies", ha afirmat Tellado.
Així mateix, el secretari general dels 'populars' ha carregat contra el president del Govern, Pedro Sánchez, per no comparèixer des del dilluns passat i per "fer-ho ara en al Congrés per barrejar-ho amb assumptes de política exterior".
"Aquest nou parany de Sánchez demostra una insensibilitat punyent cap a les famílies de les 46 víctimes mortals i dels ferits i és una gravíssima falta de respecte al conjunt del poble espanyol", ha dit referint-se als 45 morts de l'accident d'Adamuz i al maquinista que va morir també la setmana passada en l'accident de Rodalies de Gelida (Barcelona).
A més, ha assegurat que el Govern ha actuat "amb molta opacitat i poca transparència" en la gestió "superba i erràtica" de tots dos accidents ferroviaris. "El Govern de Pedro Sánchez ha enganyat i ha ocultat a les famílies de les víctimes una informació essencial", ha incidit Tellado.
"El perjudici generat als espanyols és gravíssim i aquest ha estat res més que l'arrencada d'un any en el qual el govern volia passar pàgina del 2025, marcat per les seves batudes, les seves detencions i els seus empresonaments", ha afegit, al mateix temps que ha criticat que "el succeït aquesta setmana demostra que l'obsessió de Sánchez de preocupar-se només dels escàndols que li volten".
D'altra banda, ha recordat l'apagada a l'abril del passat any, un fet que "no va suposar la dimissió de cap membre del Govern" i del que, segons ha afirmat, "se segueixen sense conèixer les causes".
"A tenor de l'actuació de Sánchez i Óscar Puente d'aquesta setmana tot fa pensar que amb els accidents ferroviaris pretenen seguir la mateixa estratègia. Escórrer l'embalum, que la gent s'oblidi i no assumir cap responsabilitat", ha lamentat Tellado.