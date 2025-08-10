El PP acusa el Govern central d'estar "en parador desconegut" amb trens "caient a trossos" i famílies "sense vacances"

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La sotssecretària de Coordinació Sectorial, Alma Ezcurra, ha acusat el Govern central d'"estar en parador desconegut" en ple agost, amb "els trens caient a trossos" pel caos ferroviari, amb una de cada cinc famílies sense poder anar-se'n de vacances "per la pobresa vacacional a la qual els ha abocat l'executiu de Sánchez", o amb la cistella de la compra i l'habitatge "disparades", ja que "costen el doble que abans".
En un vídeo difós als mitjans, Ezcurra ha assegurat que "la política de debò no s'hauria d'aturar mai" i ha valorat la feina "dels agricultors, els treballadors, els servidors públics i privats que mantenen Espanya "viva, malgrat tenir un govern mort".
"A aquesta Espanya, als nostres pobles, els devem molt perquè són més que una polèmica d'estiu que alguns volen resoldre amb paternalismes falsos i amb cops al pit. A ells els devem una política seriosa i de debò, que entengui i escolti l'esforç de les seves gents, que hi confiï, que no els deixi morir, que garanteixi de debò els seus serveis essencials i que defensi sense complexos la tradició i la normalitat amb la qual sempre han donat exemple", ha defensat.
En aquest sentit, ha afirmat que el Partit Popular es "deixarà la pell" per continuar garantint que als pobles d'Espanya hi arribi vida, hi arribin oportunitats i hi hagi futur; i perquè el respecte a la llei, als costums i a la llibertat de cadascú "sigui la norma".