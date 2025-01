El PP acorda baixar al 4% l'impost per comprar un habitatge de segona mà per a joves a les seves CCAA

OVIEDO 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest diumenge mesures per afavorir la compra o lloguer d'habitatge a la cimera del partit celebrada a Astúries, entre les quals ha destacat un acord amb els presidents autonòmics de la seva formació per rebaixar al 4% l'impost de transmissions patrimonials en l'adquisició d'habitatge habitual per a joves als seus territoris.

També proposen des del PP facilitar l'accés a la hipoteca a menors de 40 anys per a la compra del primer habitatge, mitjançant avals o altres fórmules que facilitin l'accés al crèdit fins a aconseguir el 100% de la totalitat del preu de l'habitatge; i rebaixar la fiscalitat de l'habitatge, per alleugerir càrregues impositives relacionades amb el mercat de l'habitatge, tant en els seus processos de creació, com en les transmissions.

Feijóo ha afirmat que el PP rebaixarà els impostos "a tothom". "Rebaixarem els impostos a qui compri un habitatge. Els rebaixarem a qui lloga l'habitatge i també a qui arrenda l'habitatge", ha afegit.

"Estem farts que ens fregeixin a impostos i tenir traves i més traves per intentar sobreviure. La majoria veu que la qualitat de la seva vida està decaient", ha dit durant la seva intervenció a l'Hotel de la Reconquesta d'Oviedo, assenyalant l'objectiu del PP de baixar impostos "a tothom" per afavorir l'accés a l'habitatge i derogar una llei d'habitatge que qualifica "d'intervencionista", impulsar una nova llei del sòl i una llei contra l'ocupació il·legal, amb un servei d'atenció a les víctimes de l'ocupació.

Sota el lema 'La política que serveix' Feijóo i els seus barons consideren que l'habitatge és "un greu problema a Espanya" i "ho saben les famílies, sobretot els joves, que afronten preus desorbitats, amb sous baixos i l'atur juvenil més alt d'Europa". "Ho saben els propietaris que pateixen l'ocupació dels seus habitatges. I ho saben els promotors que en coneixen les traves", ha afegit.

Així, el PP planteja a la seva Declaració d'Astúries deu mesures com "la posada en marxa del Pla Nacional d'Habitatge" que presentaran en les pròximes setmanes.

Per a això, es comprometen a aplicar incentius fiscals per dinamitzar el mercat "centrats sobretot en col·lectius diana: joves, persones amb discapacitat, famílies nombroses o monoparentals, víctimes de violència de gènere, municipis amb el risc de despoblació, nuclis històrics i nuclis rurals".

A més, aposten per promoure des de l'administració la construcció d'habitatge en lloguer assequible a un preu fins a un 30% per sota del mercat, mitjançant la cessió de drets de superfície o la concessió administrativa sobre sòls públics; mobilitzar sòl públic, tant patrimonial com demanial, amb destinació a fórmules de promoció d'habitatge públic, social i assequible, en lloguer o en propietat, i fomentar l'habitatge de protecció (o de preu taxat) en propietat, per flexibilitzar el marc regulatori per a la construcció d'habitatges protegits (VPO), públiques i privades, destinades a aquest ampli espectre de la societat que no és beneficiari d'un habitatge social, però té dificultats per accedir a un habitatge lliure.

També volen oferir incentius a promotors i constructors per al desenvolupament d'actuacions d'habitatge protegit, "per recuperar el model d'èxit que va permetre fer una Espanya de propietaris en els anys 80 i 90".

Consolidar un mercat obert és un altre objectiu del PP per afavorir "la simplificació administrativa i normativa, i reduir la burocràcia".

DECLARACIÓ D'ASTÚRIES

La Declaració d'Astúries apel·la a una "política útil que serveixi als interessos dels espanyols" amb acords en habitatge, mercat obert i simplificació administrativa.

El PP constata "la paràlisi del Govern central, que té problemes interns de corrupció i divisió que impedeixen una acció executiva real" i proposen "reformes urgents relacionades amb la productivitat i competitivitat de l'economia, l'accés a l'habitatge, la immigració irregular, la manca d'oportunitats dels joves, la sostenibilitat i qualitat dels serveis públics, l'optimització de l'Administració i el repartiment competencial, o seguretat i defensa".

Reivindiquen la lleialtat institucional i sostenen que "qualsevol model de finançament nou ha de ser acordat al CPFF i l'AIReF ha de participar en la seva anàlisi, davant de xantatges i bilateralitats que van en perjudici de tots".

"Rebutgem qualsevol privilegi econòmic en la reforma del sistema de finançament autonòmic i local que trenqui la caixa comuna. Com a representants dels governs autonòmics del 70% dels espanyols, i com ja en vam donar compte a l'Acord dels 14 signat el 6 de setembre del 2024, reiterem la nostra petició de paralitzar qualsevol avanç cap a la independència fiscal sol·licitada pel separatisme. Demanem la immediata convocatòria d'un CPFF que abordi amb caràcter monogràfic el nou sistema de finançament autonòmic", apunten els líders del PP a la declaració.

També assenyalen la necessitat que Espanya expliqui "amb una política fiscal que serveixi per captar inversió, millorar la competitivitat i la productivitat i incrementar la renda de les famílies" i de manera específica, creuen necessari "recuperar l'any 2025 l'IVA reduït a aliments bàsics, inclosa la carn, el peix i les conserves".

SEPARACIÓ DE PODERS

En setè lloc, defensen "la separació de poders i la llibertat de premsa i d'expressió fins a les últimes conseqüències", alertant "de la deriva antidemocràtica que ha emprès el Govern central contra la llibertat de premsa i contra la justícia".

"Espanya no pot normalitzar els assenyalaments a jutges i periodistes, ni avalar canvis normatius que persegueixin la impunitat judicial de persones afins al govern. Tots som iguals davant de la llei", argumenta el PP, per afegir que el país "necessita que la neteja i l'honestedat tornin al centre de la vida pública", fent esment "als casos de corrupció a l'entorn del Govern central, del partit i de la família del president" i que "estan llastrant seriosament el prestigi de la nació i atacant la credibilitat de les institucions".

Així mateix, reclamen "respecte a la legitimitat de la majoria parlamentària, sigui favorable al criteri de l'actual Govern central o no". "És intolerable que decisions aprovades al Congrés dels Diputats i al Senat siguin sistemàticament incomplides per l'executiu o que s'entorpeixi el debat d'iniciatives presentades pel primer partit d'Espanya", diuen.

A més, a la Declaració d'Astúries censuren "la colonització institucional i l'ús de recursos públics per a finalitats partidistes perquè també és una forma de corrupció".

"La qualitat democràtica es veu ressentida quan institucions públiques com la Fiscalia General de l'Estat, el Tribunal Constitucional, el Consell de Ministres, l'Advocacia de l'Estat, el CIS, el Banc d'Espanya o RTVE, entre d'altres, actuen al servei dels partits governamentals.

El document, que fa esment exprés a la situació de l'habitatge i a la política migratòria, també aborda la defensa de les democràcies a tot el món i amb el projecte comú europeu; i incorpora el compromís dels signants a continuar amb aquestes reunions periòdiques "per seguir tractant els principals problemes dels ciutadans i buscar solucions comunes a ells".