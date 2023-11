El PP accelera la reforma del Reglament del Senat per dilatar l'amnistia

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El ple del Senat abordarà aquest dimecres la presa en consideració de la proposta de reforma del reglament plantejada pel PP per dilatar la llei d'amnistia, i accelerar-ne així la tramitació per deixar-la aprovada com més aviat millor.

Així ho va anunciar dimarts el vicepresident primer del Senat, Javier Maroto, i ha explicat que la Mesa del Senat ha donat de termini fins aquest dimecres a les 12.00 hores perquè els grups presentin les seves proposicions alternatives a aquesta reforma del reglament.

Serà en l'últim punt de l'ordre del dia del ple d'aquest dimecres que es debatrà i es votarà la presa en consideració d'aquesta reforma del reglament, que es tramitarà de manera exprés per tenir-la a punt abans d'una eventual aprovació de la llei d'amnistia al Congrés.

Després de l'aprovació de la presa en consideració, que es produirà amb la majoria absoluta del PP, s'haurà de reunir la Comissió de Reglament, obrir un termini d'esmenes i posteriorment sotmetre-la al ple per aprovar-la definitivament.

EL PSOE LA PORTARÀ AL TC

La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, va anunciar que el seu grup portarà el text al Tribunal Constitucional en cas que finalment s'acabi aprovant aquesta reforma del Reglament.

A més a més, la portaveu socialista va denunciar que el PP ha agilitzat la tramitació d'aquesta proposta de reforma del reglament fins al punt que s'ha inclòs en l'ordre del dia del ple d'aquest dimecres.

Sobre aquesta qüestió, va censurar que aquesta proposta encara no s'ha publicat i no s'ha admès a tràmit, i a continuació va denunciar que els grups no podran fer propostes alternatives a aquesta proposició per canviar el reglament.

En aquest context, Maroto va aprofitar per respondre a l'anunci del PSOE, i va lamentar que "simplement per respecte" als serveis jurídics de la cambra no haurien de qualificar d'inconstitucional aquesta proposta.

"Si hi hagués aspectes palmaris d'inconstitucionalitat, els lletrats no haurien permès aquesta qualificació", ha retret i segons el seu parer que "confonen" els passos en el procediment i per tant "s'equivoquen". "La mesa el que ha fet és seguir escrupolosament els tràmits que diu el nostre reglament", va concloure.