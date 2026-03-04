El PP aborda amb Foment "l'excessiva pressió fiscal" i el difícil accés a l'habitatge

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, i la diputada a la cambra catalana Àngels Esteller s'han reunit amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i han abordat qüestions com "l'excessiva pressió fiscal que viuen les famílies i empreses a Catalunya o la dificultat per a l'accés a habitatge assequible".
En una publicació a X recollida per Europa Press, la patronal catalana ha explicat que també han tractat durant la trobada d'aquest dimecres qüestions com la situació de la mobilitat i les infraestructures.
En el mateix missatge, Foment ha celebrat la "profitosa i cordial" reunió amb els representants del PP.