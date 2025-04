Pozuelo (Podem) es tornarà a presentar com a candidata a les primàries per liderar el partit

Defensa una candidatura unitària i lamenta que la gestora formi la seva sense informar-la

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exsecretària d'Organització de Podem Catalunya María Pozuelo ha anunciat que es tornarà a presentar com a candidata a les primàries per liderar el partit, com ja va fer en les del 2 febrer del 2024, quan va quedar en segona posició amb un 44,89% dels suports.

Ho ha explicat en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha dit que es torna a presentar perquè es considera una persona de partit: "Mantinc la mateixa il·lusió i la mateixa responsabilitat de formar part d'un espai com Podem Catalunya des dels seus inicis i, sobretot, per contribuir a posar en pràctica polítiques transformadores que canviïn la vida de la gent".

Pozuelo ha assegurat que vol representar "tota la militància que vulgui participar en un projecte sòlid i unitari, en què totes les veus i totes les experiències adquirides durant aquests anys" siguin tingudes en compte, i s'ha mostrat oberta a construir una candidatura unitària, ja que considera que és una demanda de la militància.

En les anteriors primàries, Pozuelo va quedar en segona posició darrere qui aleshores era la coordinadora autonòmica, Conchi Abellán, que va repetir en el càrrec però va dimitir al cap de 9 mesos, el novembre del 2024, per "cuidar-se i reprendre forces".

Després de la sortida d'Abellán, una gestora formada per un equip tècnic d'unes 8 persones del partit va assumir la direcció durant aquells mesos, amb el compromís de convocar noves primàries un cop acabada la V Assemblea Ciutadana Estatal de Podem, que culminarà aquest dissabte.

CANDIDATURA UNITÀRIA

Pozuelo ha lamentat que en les anteriors primàries no arribessin a un acord per presentar una candidatura unitària, i ha cridat a fer una reflexió sobre les qüestions que van fer que no fos possible, després d'afegir que paga la pena tornar-ho a provar en aquesta ocasió.

Ha detallat que fa més d'un mes va enviar una carta a l'equip tècnic de Podem en la qual expressava la voluntat de crear una candidatura única i que no es divideixi novament el partit, sobre la qual li van respondre en una reunió que "estaven d'acord en que és veritat que caldria intentar formar una candidatura unitària, que no fragmentés més el que és l'espai intern", tot i que no van descartar que hi hagués més candidatures.

Pozuelo ha assegurat que "l'endemà, en diversos cercles i a través dels portaveus, ja es va anunciar que l'equip tècnic estava conformant una candidatura", i ha lamentat que no l'informessin d'això en la reunió i ha expressat preocupació sobre aquesta qüestió.

"Jo soc fan del Quixot i de fet col·lecciono diferents versions i llibres del Quixot, i el fet de presentar-se a unes eleccions primàries en aquest partit té un punt quixotesc, sobretot quan potser no vens de la direcció sortint o no tens aquesta certa tutela, per dir-ho així", ha sostingut Pozuelo.

A parer seu, en els últims anys s'han comès errors "a causa de circumstàncies i a la conjuntura del moment a nivell intern i polític", i ha apostat per aprendre'n i no descartar ningú per haver-se equivocat en el passat.

"REORGANITZAR ELS TERRITORIS"

Si aconsegueix guanyar el procés de primàries, Pozuelo considera que "el primer que cal fer és posar-se a reorganitzar els territoris des dels territoris, d'una manera més oberta i transversal i molt honesta, i després posar-se a fer política", i ha defensat que el partit es posi a disposició de la societat civil i els moviments socials i interpel·li la gent que ho està passant malament.

Per ella, Podem Catalunya ha d'exercir "certa autonomia per prendre les seves pròpies decisions polítiques, sobretot les que l'afectaran de ple després a l'hora d'estar en una institució com el Parlament o en una institució com són els ajuntaments", i també és partidària que cada municipi decideixi com es vol presentar a les pròximes eleccions municipals, preguntada per una possible reedició de les coalicions electorals amb els Comuns.

"No podem tornar a cometre l'error del 2023", en al·lusió al pacte amb els Comuns pel qual es presentaven conjuntament en tots els municipis catalans, i ha sostingut que també entre la direcció de Podem estatal i l'autonòmica s'ha de dialogar i escoltar-se mútuament a l'hora de fer acords amb altres forces polítiques.

També considera que en les últimes eleccions generals, a Podem van ser molt generosos en decidir presentar-se amb Sumar, "malgrat els vetos i la submissió que suposava", després de reivindicar la tasca que està fent el seu partit des del grup mixt al Congrés, i ha assenyalat que Podem Catalunya estaven d'acord amb la decisió de desvincular-se de Sumar.

A més a més, ha sostingut que ella no té intenció de presentar-se com a candidata a unes eleccions catalanes si resulta elegida coordinadora autonòmica del partit: "Crec que el més honest és que, si et presentes per a un projecte com és la direcció de Podem a Catalunya, et centres en aquest projecte".