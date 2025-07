Pozuelo (Podem): Les relacions amb els Comuns no es normalitzaran si no canvien "la seva actitud"

Veu difícil establir aliances amb "forces d'esquerres que són al Govern central" després del cas Cerdán

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La nova coordinadora autonòmica de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha avisat que les relacions amb els Comuns "no estaran normalitzades fins que no es vegi un canvi en la seva actitud política" cap a Podem, i ha defensat que es respecti l'autonomia política de la seva formació.

En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que, en el passat, a Podem han estat "massa generoses en molts moments a l'hora de teixir aliances", i ha afegit que volen aprendre dels errors.

"Ens han expulsat dos regidors de dos ajuntaments, hi ha ajuntaments on hi ha un acord que diu que a meitat de mandat ha de sortir una persona perquè hi entri una de nostra, i això no està passant", ha criticat Pozuelo, que ha insistit que el diàleg amb els Comuns serà complex mentre això no es normalitzi.

POSSIBLE AVANÇAMENT ELECTORAL

Sobre un eventual avançament electoral a nivell estatal, la líder de Podem Catalunya també ha allunyat un possible pacte amb Sumar: "És difícil quan tenim forces polítiques d'esquerres que formen part del Govern central actualment, amb tot el que està passant", en al·lusió al presumpte cas de corrupció al PSOE, que implica l'exsecretari d'Organització socialista Santos Cerdán.

"Qualsevol que vulgui parlar amb nosaltres ha de tenir coherència política", ha afirmat Pozuelo, que ha criticat l'augment pressupostari en defensa al qual s'ha compromès el Govern central, i ha criticat que Sumar continuï a l'executiu malgrat aquest compromís en defensa i malgrat el cas Cerdán.

EL GOVERN CENTRAL "NO DONA MÉS DE SI"

Considera que l'executiu de Pedro Sánchez "no dona més de si" i travessa una situació insostenible --textualment--, però ha descartat reclamar una convocatòria d'eleccions, i ha reivindicat Podem com l'alternativa per defensar la regeneració democràtica, el final del bipartidisme i la monarquia i l'avenç en drets socials.

De cara a unes eleccions municipals, ha descartat una aliança per presentar-se amb els Comuns a tots els municipis com va passar el 2023, i ha assenyalat que s'haurà d'estudiar la situació a cada municipi i que la militància digui "quines són les seves propostes" quant a aliances o concórrer-hi en solitari.

Considera que "és possible créixer a nivell municipal", i ha apostat per mantenir la representació a la vintena d'ajuntaments on Podem és present i reforçar-la, raó per la qual ha explicat que aquest estiu faran un mapatge exhaustiu per analitzar la situació a tots els municipis i començar-hi a treballar a partir del setembre.

PODEM AL PARLAMENT

També ha assenyalat que un altre objectiu clau per al partit és aconseguir representació al Parlament, perquè "hi ha una part de la societat catalana que no està representada per la resta de forces polítiques d'esquerres", i ha afirmat que hi ha espai per a una força com Podem a la cambra catalana.

Ha reiterat que la seva intenció no és ser candidata al Parlament sinó ocupar-se de l'organització interna del partit i, preguntada per possibles aliances, ha respost que encara falta temps per a unes eleccions catalanes: "El primer que volem fer és tornar nosaltres a tenir veu pròpia i autonomia política dins l'esquerra catalana", ha afegit.

Després de dos processos de primàries en menys d'un any i mig, Pozuelo ha defensat que treballarà per estabilitzar Podem Catalunya, ja que considera que hi ha hagut "massa canvis" en el partit els darrers anys, i considera important estabilitzar el partit per poder assolir els seus objectius.

Ha desitjat que "amb el temps" es puguin deixar enrere les diferències generades entre els membres de les candidatures que hi han concorregut, i s'ha mostrat oberta a incorporar tots els militants a diferents àrees del partit, i ha anunciat que la secretària d'Organització de Podem serà Guayarmina Saavedra, amb qui va arribar a un acord per presentar una candidatura conjunta en les primàries.