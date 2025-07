Powerdot destina 11 milions a ampliar la seva xarxa de recàrrega ràpida i ultraràpida a Catalunya

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Powerdot ha iniciat una inversió de més d'11 milions d'euros per ampliar la seva xarxa de recàrrega ràpida i ultraràpida a Catalunya, informa en un comunicat aquest dilluns.

La companyia compta amb 25 estacions, de les quals 13 ja estan en funcionament i 12, en procés d'instal·lació, i compta amb un pla per invertir 26 milions a Catalunya fins al 2026.

La directora general de l'empresa a Espanya, Laura Gonçalves, ha explicat que Catalunya és "un territori clau" per a la companyia per, en les seves paraules, tant pel seu volum d'usuaris com per la seva cultura d'innovació i sostenibilitat.

La província de Barcelona, amb més de 3 milions d'euros, concentra la major part de la inversió de Powerdot, i les estacions estan situades a zones d'alta afluència de persones.

La companyia ha recordat que les seves estacions es poden localitzar en les principals aplicacions i navegadors GPS, i que ofereixen diferents mètodes de pagament.