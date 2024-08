El portaveu de les joventuts d'ERC afirma que podran votar 'no' en "qüestions estratègiques"

Remarca que el Jovent Republicà podrà tenir més incidència amb una ERC que està a l'oposició



BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Jovent Republicà, Pol Baldomà, ha afirmat que les joventuts d'ERC es reserven la potestat de votar que 'no' en "qüestions estratègiques" al Parlament, i ha avisat que qualsevol votació que aspiri a repetir la majoria de 68 diputats de PSC, ERC i els Comuns passarà per la diputada de les joventuts dels republicans, Mar Besses.

Així s'ha expressat Baldomà en una entrevista publicada aquest dissabte pel digital 'Diari de Barcelona' i recollida per Europa Press, en la qual ha fixat el rumb que prendrà l'única diputada de les joventuts d'ERC de cara a la legislatura marcada per la nova Generalitat liderada pel PSC.

"Quan estàvem en el Govern, enteníem que ens havíem de menjar gripaus, com els pressupostos. Ara que estem a l'oposició, ERC serà més lliure i podrem incidir més dins del grup. Ens reservem la potestat a votar que 'no", ha expressat després de ser preguntat sobre si Besses tindrà llibertat de vot.

EVITAR LA DIVERGÈNCIA

Baldomà ha matisat que l'objectiu de les joventuts és evitar la divergència del vot respecte de la resta dels diputats d'ERC, però ha remarcat, textualment, que assumiran les conseqüències si en algun moment no coincideixen amb la resta del grup.

Respecte al pròxim congrés d'ERC previst per al mes de novembre, Baldomà ha assegurat que esperen definir l'estratègia política del partit, com es fan les coses i com s'expliquen, i erigir-se com a "projecte de l'esquerra nacional i independentista de referència".

També ha opinat que, a mesura que es vagi revisant l'estratègia de l'independentisme, és bo que es renovin els lideratges, però ha apuntat que un canvi de lideratges comporta temps i que "és un procés que té etapes de transició".