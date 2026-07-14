El portaveu de Junts a Cambrils serà l'alcaldable d'Aliança Catalana el 2027

TARRAGONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Cambrils (Tarragona), Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana (AC) en les eleccions municipals del 2027, ha informat AC aquest dimarts en un comunicat.
L'anunci es va fer aquest dilluns en un acte celebrat a Cambrils, en el qual Daza va estar acompanyat pel secretari d'Organització d'AC, Oriol Gés, i per la secretària de política institucional, Aurora Fornos.
Daza va explicar que ha decidit ser el candidat d'AC després d'una "profunda reflexió", compartida amb el col·lectiu Més Cambrils.
Va afegir que assumeix el repte amb "la mateixa il·lusió i més experiència que mai", i va afirmar que Cambrils necessita recuperar el lideratge, l'ambició i la capacitat de gestionar, segons ell.
El grup municipal de Junts per Cambrils l'integren els regidors Enric Daza, Laura Mellau i Teresa Recasens.
Segons ha pogut saber Europa Press, Recasens preveu comparèixer aquest mateix dimarts per "aclarir la decisió política que ha pres".