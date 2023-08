La Portaveu del Govern central recalca que un referèndum a Catalunya no està sobre la taula: "no està a la Constitució"

Isabel Rodríguez critica que Feijóo demani "un mes" per la ronda de contactes mentre que el Rei va necessitar només "dos dies"

MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern central en funcions, Isabel Rodríguez, ha recalcat que el PSOE treballa "només amb el marc constitucional" i, per tant, un referèndum a Catalunya no està sobre la taula perquè "no està contemplat a la Constitució espanyola".

En una entrevista de Telecinco, recollida per Europa Press, Rodríguez ha sostingut que el seu partit és l'únic a "donar estabilitat territorial i interpretar la voluntat d'Espanya", per la qual cosa durant els últims anys han treballat perquè Catalunya i la resta de territoris "tinguin un paper protagonista en el desplegament dels fons de recuperació".

FEIJÓO SEGUEIX "ANCORAT"

La socialista ha criticat que el líder popular i candidat a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, necessiti "un mes" per dur a terme la ronda de contactes de cara a la seva investidura, comparant-ho amb el Rei Felipe VI, que va contactar amb tots els partits "en amb prou feines dos dies".

Rodríguez ha retret que el líder 'popular' només hagi fet fins al moment una reunió i per tant segueixi "ancorat" en els diputats que tenia "abans d'ahir i segurament en els quals tingui demà".

Així mateix, la portaveu ha criticat que Feijóo no ofereixi "una estabilitat" a Espanya amb la seva proposta de "dos anys de govern", on "amb prou feines tindria temps per fer uns pressupostos".

D'altra banda, Rodríguez ha fet una crida a les files 'populars' a complir amb la Constitució", i ha instat al fet que acceptin al candidat triat pel Congrés "quan es produeixi una altra investidura".