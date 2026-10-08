La portaveu d'ERC al Senat fa un pas al costat i descarta anar a les llistes electorals

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Senat durant aquesta legislatura, Sara Bailac, ha anunciat aquest dijous que no optarà a la reelecció com a senadora per Lleida i farà un pas al costat en la seva carrera política per "deixar pas a noves persones amb energia renovada", tot i que mantindrà el seu compromís polític "des de la militància de base".
Així ho ha avançat la dirigent republicana en un missatge a X recollit per Europa Press després que ERC hagi obert el procés intern per elegir els candidats que formaran part de les llistes al Congrés i el Senat.
Sara Bailac va arribar al Senat fa dos anys i ha estat portaveu d'ERC. "En aquest temps, nombrosos acords han vist la llum en benefici de la ciutadania de Catalunya, i també en clau lleidatana i pirinenca s'han fet passos importants cap a unes infraestructures dignes", ha afegit.
En qualsevol cas, la dirigent d'ERC ho ha justificat perquè sempre ha entès que el seu pas pel Senat havia de ser "temporal", per la qual cosa ha sentit que aquesta etapa s'ha acabat: "Vull deixar pas a noves persones que, amb energia renovada, portin la veu de Lleida a Madrid".
Això sí, ha precisat que no deixarà de fer política per "la llibertat nacional", per fer de Lleida i el Pirineu "un territori d'oportunitats" i per defensar els drets i llibertats, "els drets de les dones i davant el risc de retrocedir a mans del feixisme".
"Vull donar les gràcies a ERC per l'oportunitat i pel suport, i a la ciutadania per la confiança (...) Ara obro una nova etapa, vull continuar el meu compromís polític des de la militància de base i trobar nous reptes professionals com a politòloga. Ha estat un honor servir-vos", ha sentenciat.