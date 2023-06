PortAventura World i Renfe presenten el primer AVE decorat íntegrament per a una atracció

TARRAGONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

PortAventura World i Renfe han presentat el primer AVE decorat íntegrament per a una acció promocional de la nova atracció del complex, 'Uncharted, l'enigma de Penitence', informen en un comunicat conjunt aquest dimecres.

L'acció forma part de l'acord estratègic signat per totes dues empreses el 2022 i que inclou condicions comercials especials com la venda de paquets combinats o accions conjuntes per fomentar el turisme d'esdeveniments i congressos a PortAventura World.

L'AVE amb la imatge d'Uncharted cobrirà la ruta Madrid-Barcelona, amb parada a Tarragona, amb una freqüència de dos trens diaris per sentit, i l'acció durarà entre aquest dimecres i el 30 de setembre.